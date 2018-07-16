روسيا: مباحثات بوتين وترمب عن سوريا ستكون صعبة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين إن المباحثات بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والرئيس الروسي فلاديمير #بوتين بشأن سوريا ستكون صعبة بسبب موقف الولايات المتحدة من إيران حليفة روسيا وأحد الأطراف النافذة في الصراع السوري.

موضوع يهمك بعد شهور من تبادل المجاملات عن بعد، سيجلس الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والروسي فلاديمير #بوتين معاً، الاثنين، في أول... في أول قمة بينهما.. لقاء ترمب بوتين "حقل ألغام سياسي" أميركا

ونسبت الوكالة إلى بيسكوف قوله إنه يأمل أن تمثل محادثات هلسكني خطوة بعيدا عن الأزمة الراهنة في العلاقات الأميركية الروسية.

في سياق آخر، اعتبر بيسكوف أن أي زيادة في ميزانية حلف شمال الأطلسي ستجبر روسيا على أن تكون في حالة تأهب.