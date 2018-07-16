صاحب أغنية "اللعنة على ترمب" في السجن

ألقت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، القبض على نجم الراب المعروف "واي جي"، يوم الخميس، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة سرقة، بحسب ما ذكر موقع "تي ام زي" المتخصص في نشر أخبار المشاهير.

وذكرت شرطة فيغاس أن الحادثة وقعت في نهاية مايو بفندق كوزموبوليتان حوالي الرابعة صباحًا، عندما تقدم رجل من #المغني وطلب التقاط صورة معه، لكن طاقم #واي_جي قاموا بإبعاده.

ورد الرجل على واي جي بأنه ليس نجمًا حقيقًا ما أدى إلى إثارته، وقام بنزع سلسلة كان يلبسها الشاب على عنقه بحسب ما أظهرت لقطات مراقبة بالكازينو.

وفي البدء تمّ الزعم بأن القلادة سقطت على الأرض، لكن اللقطات كذبت مزاعم واي جي وفريقه، بخصوص السلسلة الغالية الذي يقدر ثمنها بين 3000 و9000 دولار.

وكان المغني واسمه الحقيقي كينون دايكوان راي جاكسون قد برز أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية في 2016، بأغنيته التي لاقت صدى وحملت عنوان " #اللعنة_على_ترمب ".

وقاد الشاب المغني البالغ من العمر 28 عاما، حشدا يضم أكثر من 20000 معجب وهم يغنون الأغنية المناهضة لترمب في مهرجان كوزيلا الموسيقي في أبريل 2016.

ويأتي اعتقال واي جي بعد أيام فقط من القبض على نجم البوب كريس براون المناهض لترمب بتهمة ارتكاب جريمة، وذلك في ولاية فلوريدا يوم الخميس عقب حفل موسيقي.