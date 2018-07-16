صورة القمة.. بوتين يرتدي ملابسه قبيل اجتماع ترمب

تداولت وسائل الإعلام العالمية صورة غير تقليدية للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين وهو يدخل القصر الرئاسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي قبيل انطلاق #القمة المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وبدا بوتين في اللقطة وهو متعجل للغاية ويحاول استكمال ارتداء جاكت البدلة.

ولدى وصول طائرته، ظهر الرئيس الروسي مهرولا وهو ينزل من على سلم الطائرة، وحيا الصحافيين، وغادر مسرعا نحو القصر الرئاسي، نقلا عن "غادريان" البريطانية.

وربطت تقارير إعلامية بين هيئة الرئيس الروسي المتعجلة ومحاولته استكمال ارتداء ملابسه على نحو غريب بوصوله المتأخر إلى العاصمة هلسنكي.

وهبطت طائرة بوتين في هلسنكي بعد الموعد المقرر لانطلاق الاجتماع مع ترمب بحوالي 55 دقيقة، إلا أن الرئيس الروسي توجه من المطار رأسا إلى القصر الرئاسي قبيل ترمب.

ومن ناحية أخرى، أجّل ترمب مغادرته فندق هيلتون هليسنكي، بعد أن كان من المقرر أن يتحرك نحو القصر الرئاسي الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي. وحسب مراسلين للبيت الأبيض، فإن ترمب لم يغادر إلا بعد أن لامست طائرة بوتين أرض المطار.

وأكد مراسلون أن الرئيس الأميركي تأخر عمدا على بوتين في الوصول للقصر الرئاسي ردا على الأخير.

وأضافوا أن بوتين يُعرف عنه تأخره في الاجتماعات حتى ينتظره الآخرون.