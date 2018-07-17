ترمب: لقائي مع بوتين كان أفضل من اجتماع حلف الأطلسي

قال الرئيس الأميريكي دونالد #ترمب، الثلاثاء، إن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في العاصمة الفنلندية #هلسنكي كان رائعا، وذلك في مواجهة حملة تروج لفكرة أن الاجتماع أضر بالولايات المتحدة.

وقال ترمب على تويتر "بينما شاركت في اجتماع مهم لحلف شمال الأطلسي، جمعت خلاله أموالا كثيرة، عقدت اجتماعا أفضل مع (الرئيس) الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف "من المؤسف أن تكون التغطية الإعلامية بهذه الطريقة.. الأخبار الزائفة صارت مجنونة!".

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ يوليو ٢٠١٨

وأثار المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب مع بوتين ردود فعل غاضبة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ قال المنتقدون إن ترمب قدم مصلحة روسيا على المصلحة الأميركية، وذلك بعدما قلل من أهمية تقييم المخابرات الأميركية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وعن اجتماع حلف الأطلسي قال ترمب "كان حلف الأطلسي ضعيفا، لكنه استعاد قوته مجددا (وهذا ليس في مصلحة روسيا). لم يذكر الإعلام سوى أنني كنت فظا مع الزعماء. لم يشر أبدا للأموال!".