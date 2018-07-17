ترمب: الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين في إيران

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الاثنين، أن #إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من #الاتفاق_النووي الموقع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "لديهم أعمال شغب في كل مدنهم، والتضخم متفش".

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين في هلسنكي، أن "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم 100%".

وأردف: "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيت هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وتواجه حكومة طهران استياءً متنامياً بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترمب في أيار/مايو بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.