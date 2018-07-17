بعد انتقادهم هلسنكي.. ترمب يلتقي أعضاء الكونغرس اليوم

يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، بأعضاء الكونغرس الأميركي، بعدما انتقد كثير منهم أداءه في قمة جمعته الاثنين بنظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، في هلسنكي، وفق البيت البيض.

ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر اللقاء أو عن موضوعه. وهو النشاط الوحيد على جدول أعمال ترمب الثلاثاء.

ودعا زعيم الجمهوريين في الكونغرس، بول راين، الاثنين، ترمب إلى أن "يدرك أن #روسيا ليست حليفتنا"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية".

من جانبه، قال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، إن تصريحات ترمب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت "لقمة سائغة".

بدوره، اتهم زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الاثنين، الرئيس الأميركي بأنه تصرف بشكل "غير مسؤول، وخطير، وضعيف" أمام نظيره الروسي.

إلى ذلك، اعتبر السيناتور الجمهوري، جون ماكين، أن المؤتمر الصحافي المشترك بين ترمب وبوتين، الاثنين، في هلسنكي "كان أحد أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأميركية".