كيف وصف بوتين ترمب بعد القمة؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترمب كمحاور جيد واسع الاطلاع بعد قمة جمعت بينهما الاثنين في هلسنكي.

وقال بوتين في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية الرسمية أجريت بعد المؤتمر الصحافي المشترك إن ترمب "شخص كفؤ بشكل جيد، يعرف المادة، يستمع ويأخذ بالحجج".

وأضاف بوتين "في بعض المسائل يتشبث برأيه"، معطياً مثالاً على ذلك قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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وقال بوتين إن ترمب "محاور مثير للاهتمام"، وذلك بعد محادثاتهما التي استمرت لساعات.

وأضاف "الجميع يعتقدون أنه رجل أعمال حصراً. أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك، لأنه فعلياً رجل سياسة الآن".

واعتبر بوتين أن ترمب "يعرف كيف يستمع، وينصت لما يريده الناخب والرأي العام منه، وهو يقوم بعمل جيد في هذا الشأن".

وقال إن موعد اجتماعهما المقبل لم يتم تحديده، لكنهما قد يلتقيان خلال مناسبة في آسيا أو خلال قمة العشرين في الأرجنتين.