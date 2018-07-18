دعوى إيرانية ضد أميركا.. وواشنطن: "لا أساس لها"

قالت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء إن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في أيار/مايو بفرض عقوبات عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يمثل خرقا لمعاهدة مبرمة بين البلدين عام 1955.

لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأميركية رد بأن هذه الدعوى ليس لها أساس وأن الولايات المتحدة ستتصدى لها في المحكمة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لـ"رويترز" إنه "على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".

ومحكمة العدل الدولية أو محكمة العالم هي محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بتسوية المنازعات. وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلاً.

وفي دعوى قضائية أقامتها إيران عام 2016 بناء على نفس اتفاقية 1955 دفعت واشنطن بأن محكمة العدل الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الصدد. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات في تلك القضية في تشرين الأول/ أكتوبر.

وستكون الخطوة التالية في دعوى إيران الجديدة هي عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح في طلب إيران بإصدار حكم مؤقت. ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة بالأمم المتحدة كما أن قرارتها ملزمة فإنه ليس لها سلطة لفرض تطبيقها وأحياناً تتجاهلها دول من بينها الولايات المتحدة.