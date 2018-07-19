ترمب يتحدى.. ويتطلع "للقاء ثان" مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، أنه يتطلّع بفارغ الصبر لعقد "لقاء ثان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن قمتهما، الاثنين، في هلسنكي تكلّلت بالنجاح.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر"، إن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة إلى عدو الشعب الحقيقي وسائل (الأخبار الكاذبة)"، بعد تعرضه لانتقادات حادة حتى من الجمهوريين على تصريحاته التي اعتبرت متهاونة تجاه روسيا.

وأضاف ترمب "أنتظر بفارغ الصبر لقاءنا الثاني حتى نتمكن من البدء بتطبيق بعض الأمور التي تحدثنا عنها".

في السياق، أبدت غالبية كبيرة من الجمهوريين موافقتها على أداء ترمب خلال قمة هلسنكي مع بوتين رغم انتقاد الأميركيين لما قام به، وفقا لنتائج استطلاعات رأي نشرت الخميس.

وأكدت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها شبكة "سي بي أس" ومؤسسة "اكسيوس" ولاء لا يتزعزع لكثير من الجمهوريين حيال الرئيس بغض النظر عن الانتقادات التي تواجه أداء ترمب على نطاق واسع من قبل الآخرين.

وفي حين أن ثلث الأميركيين، وثمانية في المئة من الديمقراطيين يوافقون على أداء ترمب مع بوتين في القمة، فإن 68 في المئة من الجمهوريين يؤيدونه، بحسب "سي بي اس".

كما أظهرت الاستطلاعات أنه في حين يعتقد 70% من الأميركيين بصحة استنتاجات الاستخبارات الأميركية حول تدخل #موسكو في انتخابات العام 2016، فإن الجمهوريين أكثر تشككًا مع اعتقاد 51 في المئة منهم بذلك.

كما أظهر استطلاع "اكسيوس" تأييد الجمهوريين لتعامل ترمب في مؤتمره الصحافي مع بوتين بنسبة كبيرة بلغت 79 في المئة. ووافق 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع على ذلك بشكل عام.

وقد تعرض ترمب لانتقادات شديدة بسبب عدم تحديه بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وهو أداء اعتبره مشرعون من كلا الحزبين خطرا وإحراجا.