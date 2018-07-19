ترمب يهاجم غرامة أوروبا على غوغل: استغلونا

هاجم الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة بقيمة 4,34 مليار يورو على شركة #غوغل بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترمب في تغريدة: "قلت لكم ذلك. الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل. لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

والسبت الماضي، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد أن الاتحاد الأوروبي من بين أعداء الولايات المتحدة.

وقال ترمب في مقابلته أجرتها معه شبكة "سي بي اس": "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة".

ويهاجم الرئيس الأميركي على نحو مطرد الخلل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لصالح الأخير، مشيرا إلى الرسوم الجمركية الضخمة المفروضة على السلع الأميركية لدى دخولها دول الاتحاد.