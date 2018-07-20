البيت الأبيض: ترمب طلب دعوة بوتين لواشنطن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس أن هناك محادثات "جارية" تحضيراً لقمة ثانية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين ستُعقد في واشنطن في الخريف.

وقالت سارا ساندرز على "تويتر" إنه خلال اللقاء الأول بينه وبين بوتين الاثنين في هلسنكي، وافق الرئيس الأميركي على "مواصلة الحوار" بين مستشارَي البلدين للأمن القومي.

وأضافت أن ترمب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون "أن يدعو الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف، وهذه المحادثات جارية حاليا".

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018

وعقد بوتين وترمب قمتهما الأولى في هلسنكي، يوم الاثنين، وهو اللقاء الذي أثار عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة بعدما رفض ترمب تحميل الزعيم الروسي مسؤولية التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 قبل أن يتراجع عن تعليقاته تلك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، أنه يتطلّع بفارغ الصبر لعقد "لقاء ثان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن قمتهما، الاثنين، في هلسنكي تكلّلت بالنجاح.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر"، إن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة إلى عدو الشعب الحقيقي وسائل (الأخبار الكاذبة)"، بعد تعرضه لانتقادات حادة حتى من الجمهوريين على تصريحاته التي اعتبرت متهاونة تجاه روسيا.

وأضاف ترمب "أنتظر بفارغ الصبر لقاءنا الثاني حتى نتمكن من البدء بتطبيق بعض الأمور التي تحدثنا عنها".

واتهم الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، قوى في الولايات المتحدة بمحاولة تقويض نجاح قمته الأولى مع نظيره الأميركي #دونالد_ترمب، وقال إنهما تمكنا مع ذلك من بدء مسيرة تحسين العلاقات الثنائية.

إلى ذلك، قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية دان كوتس إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو "حسنا أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع".