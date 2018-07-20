بومبيو يوجه خطاباً دعماً للشعب الإيراني الأحد المقبل

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن مايك بومبيو، سيوجه خطابا يدعم فيه الشعب الإيراني يوم الأحد المقبل في مكتبة الرئيس السابق رونالد ريغان في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا.

وقال المسؤول إنه تم اختيار كاليفورنيا نظرا لتواجد جالية إيرانية كبيرة تصل إلى 250 ألفا، وسيصاحب وزير الخارجية في هذه الزيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ايد رويس، والسناتور توم كوتون وكلاهما من صقور الكونغرس تجاه إيران.

وأضاف المسؤول أن الإدارة تؤيد حق الشعب الإيراني بحياة أفضل وبرغد اقتصادي وتؤمن بحقهم في حرية الأديان ووقف انتهاكات حقوق الانسان، ويأتي هذا الخطاب ليتزامن مع الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإيرانية.

إسقاط النظام

وشدد المسؤول على أن الإدارة مستمرة بممارسة أشد الضغوط على النظام في طهران من أجل تغيير سلوكه وعزله اقتصاديا ودبلوماسيا، لكن المسؤول نفسه كان قد نفى سابقا أن تكون سياسية الإدارة هي إسقاط النظام.

ورداً على أسئلة الصحافيين قال مسؤول الخارجية إن إدارة الرئيس ترمب تريد تحجيم الدور الإيراني في سوريا، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح "بلبننة" سوريا.

وأشار إلى أن النظام يدفع ما يقرب من 700 مليون دولار سنويا لحزب الله و4 مليارات دولار لنظام الأسد منذ اندلاع الثورة لدعم تواجده مما ساهم في تفاقم الأزمة والتسبب في نزوح اللاجئين حيث تعتبر هجرتهم هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكن المسؤول امتنع عن التعقيب على تصريح الرئيس ترمب الأخير بأن الدور الإيراني تراجع في سوريا وخصوصا طموحها في الوصول إلى شرق المتوسط.

أما بالنسبة لحظر السفر المفروض على الإيرانيين فقال المسؤول إن هذا الحظر سيستثني التأشيرات المتعلقة بالطلاب.

دعم الإرهاب

واتهم المسؤول إيران بأنها تستغل الأموال التي حصلت عليها من رفع العقوبات وزيادة نسب ضخ النفط لدعم الإرهاب على حساب الشعب الإيراني.

وقال إن الريال الإيراني تراجع في يونيو ليصل إلى 9000 مقابل الدولار الواحد كما تراجعت البورصة وتدهور الاقتصاد بسبب الضغوطات الأميركية.

واختتم المسؤول الأميركي قوله إن وزير الخارجية عدد 12 مطلبا أميركا على إيران الالتزام بها إذا أرادت العودة إلى المجتمع الدولي.

وسيكون خطاب بومبيو هو الثاني حول إيران، حيث كان الأول في معهد هيريتج المحافظ في الواحد والعشرين من مايو، ومن غير المعروف ما إذا كانت المعارضة الإيرانية مثل جماعة مجاهدي خلق ستحضر الخطاب أو وجهت لها دعوة بالحضور.