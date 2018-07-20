مسؤول أميركي: نزع "نووي" كوريا الشمالية ممكن خلال عام

أعلن مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، الخميس، أنه من الممكن فنياً أن تتخلص #كوريا_الشمالية من برنامجها للأسلحة النووية خلال عام، إلا أنه أشار إلى أن حدوث ذلك ليس مرجحاً.

ولدى سؤال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو عن تصريح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، بأن كوريا الشمالية يمكنها نزع السلاح النووي خلال عام، قال إن "الأمر ممكن فنياً لكن على الأرجح لن يحدث".

وأضاف: "أعتقد أن وزير (الخارجية مايك) بومبيو قال بوضوح إن هذا صعب، سوف يستغرق هذا بعض الوقت.. لقد توقع إطاراً زمنياً أطول أمداً... لكن العملية أكثر تعقيداً مما يظن أغلب الناس".