شاهد مدير الاستخبارات المصدوم بدعوة بوتين للبيت الأبيض

رصد مقطع فيديو رد فعل مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، دان كوتس، عندما علم لأول مرة على الهواء مباشرة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت الأبيض في الخريف.

وكشف المقطع أن كوتس علم بهذا الأمر مثل غيره بعد إعلانه، وجاءت الواقعة أمام جمهور منتدى "أسبن" للأمن في كولورادو، وأثناء حديث متلفز مع كوتس.

وكان المسؤول الاستخباراتي الأميركي الرفيع يتحدث أمام المنتدى، الخميس الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض على "تويتر" قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدعوة بوتين.

وفي المقطع، تعلن المذيعة آندريا بيتس من شبكة "إن بي سي" أثناء حديثها مع كوتس على الهواء مباشرة نبأ دعوة بوتين إلى الولايات المتحدة.

وهنا يُصاب كوتس بصدمة مفاجئة، ويميل بجسده للأمام، وينظر بغرابة إلى بيتس ويعلق: "كرري ذلك؟ هل سمعتك"، ثم تنتابه موجة من الضحك يحاول بها التغطية على جهله بالأمر.

ووسط ضحكات الحاضرين، يواصل كوتس تعليقه: "حسناً.. هذا الأمر سيكون له طابع خاص"، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

موضوع يهمك نشبت "أزمة ثقة" بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومدير المخابرات الوطنية الأميركية، بعد قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي... ترمب ومدير المخابرات.. "أزمة ثقة" بعد قمة هلسنكي أميركا

وانتقد المسؤول الاستخباراتي الرفيع، قبل أيام، تصريحات ترمب في قمة هلسنكي بفنلندا مع بوتين الاثنين الماضي، التي نفى فيها أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتُجمع وكالات الاستخبارات الأميركية على وجود أدلة لا تقبل الجدل حول دور موسكو في محاولة التأثير في الانتخابات.

وتراجع ترمب عن تصريحاته، الثلاثاء الماضي، في واشنطن، ولكنه أصر على دفع جهود تعزيز التفاهم مع موسكو من خلال قمة ثانية مع الرئيس الروسي في البيت الأبيض.