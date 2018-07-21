لافروف يحتج لدى بومبيو على اعتقال روسية في أميركا  

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي #لافروف أبلغ نظيره الأميركي مايك #بومبيو، السبت، في اتصال هاتفي معه، أن اعتقال الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة السعي للتأثير على عمل منظمات سياسية أميركية لصالح روسيا أمر "غير مقبول".

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف شدد أمام بومبيو على "أن ما قامت به السلطات الأميركية لجهة #اعتقال_المواطنة_الروسية ماريا بوتينا استنادا إلى اتهامات مفبركة بالكامل، أمر غير مقبول".

كما شدد لافروف على "ضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت" بحسب البيان نفسه.

وتبلغ ماريا بوتينا التاسعة والعشرين من العمر واعتقلت في الولايات المتحدة لأنها تحركت "كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية".

واتهمت بوتينا بأنها "تسللت إلى منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية"، بحسب ما جاء في البيان الاتهامي الذي أشار إلى "منظمة تنشط في مجال الدفاع عن حق حمل السلاح" في الولايات المتحدة.

وتؤكد الروسية براءتها ومثلت الأربعاء أمام محكمة في واشنطن ويمكن أن تسجن لعشر سنوات في حال إدانتها.

وكان الكرملين اعتبر الأربعاء أن الهدف من اعتقالها "واضح وهو التقليل من أهمية الجانب الإيجابي" لقمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين" التي عقدت الاثنين.

وتابع بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين "تبادلا وجهات النظر حول فرص تطوير العلاقات بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيعها".

وختم البيان بالإشارة إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بـ"مبادرة أميركية" وتطرق أيضا إلى النزاع في سوريا وخصوصا إلى "احتمال تعاون روسيا والولايات المتحدة مع دول أخرى لحل الأزمة الإنسانية في سوريا".