ترمب: لم أتنازل عن أي شيء خلال لقائي مع بوتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إنه لم يتنازل عن أي شيء خلال القمة التي عقدها الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه ظل على غموضه فيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الخاص الذي جمعهما في هلسنكي.

وكتب ترمب على تويتر قائلا "لم أتنازل عن أي شيء.. اقتصر حديثنا على المصالح المستقبلية للدولتين".

وكان مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، قال إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في هلسنكي.

ويطلب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما توصل إليها #ترمب خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين قبل أسبوع في هلسنكي واقتصر الحضور فيه على مترجمي الرئيسين.

وواجه البيت الأبيض غضباً يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بالقمة، ومن بينها عدم مواجهة ترمب لبوتين بما توصلت إليه وكالات المخابرات الأميركية بخصوص تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 واقتراح بوتين السماح للسلطات الروسية باستجواب مواطنين أميركيين.

وخلال مؤتمر صحافي مع بوتين بعد القمة، أجاب ترمب عن سؤال حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 بطريقة ألقت بظلال من الشك على ما توصلت إليه المخابرات في الولايات المتحدة، كما ندد بـ"حماقة" السياسات الأميركية.