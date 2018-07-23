ترمب يدعو لإنهاء تحقيق مولر: فقد مصداقيته

دعا الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب مرة أخرى الاثنين إلى إنهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص #روبرت_مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016 مؤكدا أنه "فقد مصداقيته".

وكتب ترمب في تغريدة: "عار على أميركا" في إشارة إلى التبرير الذي استخدمه المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيج تحت رقابة مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي).

وقال: "يجب أن يتخلوا عن تحقيق مولر الذي فقد مصداقيته الآن".

وواجه ترمب انتقادات شديدة الأسبوع الماضي بسبب تعامله مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين أثناء قمة هلسنكي ووصف بأنه مبالغ في التصالح.

ويحقق مولر، مدير "اف بي اي" السابق، فيما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع محاولات #روسيا السرية لترجيح انتخابات الرئاسة لصالح ترمب، وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة.

ودين 12 من عناصر الاستخبارات الروسية مؤخرا بقرصنة أجهزة كمبيوتر الحزب الديموقراطي. واتهم أربعة من أعضاء حملة ترمب كذلك بارتكاب جرائم، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بالتواطؤ.