مستشار للأمن القومي: ترمب سيجعل إيران تدفع ثمنا باهظا

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إيران من تكرار استخدام التهديدات ضد الولايات المتحدة، عقب تهديد الرئيس الإيراني بضرب قوات إيران وحلفائها في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز.

وأفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، أن بولتون نقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه "سوف يجعل إيران تدفع ثمناً باهظاً لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض، في حال أقدمت على أفعال خاطئة".

ووفقا لوكالة أسوشيتيد برس، فقد قال جون بولتون: "لقد تحدثت مع الرئيس ترمب خلال الأيام القليلة الماضية، وأخبرني أنه إذا فعلت إيران أي شيء خاطئ على الإطلاق، فإنها ستدفع ثمناً كما لم تدفعه سوى قلة من الدول من قبل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رد في تغريدة على "تويتر"، الاثنين، على تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول: "إياك أن تهدد أميركا مرة أخرى، وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ".

وجاء رد ترمب على روحاني الذي قال إن الحرب مع أيران ستكون "أم المعارك"، ما حدا بناشطين إيرانيين أن يشبهوه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أطلق تسمية "أم المعارك" على حرب الخليج الثانية.

وقال محللون إيرانيون إن روحاني أصبح متشددا حتى أكثر من المتشددين، حيث حاز على ثناء المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي الذي أشاد بتصريحات الرئيس الإيراني حول إغلاق مضيق هرمز في حال تم حظر صادرات النفط الإيراني.