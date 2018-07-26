انفجار أمام السفارة الأميركية في بكين

أعلنت السفارة الأميركية في بكين، الخميس، أن قنبلة انفجرت خارجها، مما أسفر عن إصابة المعتدي الوحيد، لكن الشرطة وصفت السلاح المستخدم بأنه مجرد "قطعة ألعاب نارية".

وقالت السفارة في بيان إن الانفجار وقع خارج الركن الجنوبي الشرقي لمجمعها.

وتضمنت متابعات للانفجار نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للدخان يتصاعد بالقرب من المكان الذي يصطف فيه طالبو التأشيرات خارج مجمع السفارة. كما تم حذف بعض مقاطع الفيديو والصور في وقت لاحق.

وقالت شرطة بكين إن المشتبه به شاب عمره 26 عاماً من منطقة منغوليا الداخلية وإن يده أصيبت ونُقل إلى المستشفى.



كذلك ذكر شهود لرويترز أنهم سمعوا دوي انفجار خارج السفارة وشعروا به.

ولم تعلن الشرطة عن دافع للهجوم، لكن الصين والولايات المتحدة تخوضان نزاعاً تجارياً متفاقماً بدأته واشنطن بعد أن فرضت الدولتان رسوماً جمركية على ما قيمته 34 مليار دولار من السلع الأميركية والصينية.