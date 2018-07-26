بومبيو أمام الكونغرس: لن نسمح لإيران بامتلاك النووي

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، تعهد إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

إلى ذلك، أعلن بومبيو أمام الكونغرس أنه وجه "شخصياً" تحذيراً إلى الروس من مغبة "التدخل" في الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ محاولاً التخفيف من الجدل القائم منذ القمة بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في السادس عشر من تموز/يوليو "قلت شخصياً للروس وبشكل واضح بأنه ستكون هناك تداعيات خطيرة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية".

وتابع بومبيو "كما قلنا بشكل واضح أن الكرة في الملعب الروسي"، معتبراً أن الرئيس ترمب "واعٍ بشكل جيد للتحديات التي تطرحها روسيا للولايات المتحدة ولحلفائنا وشركائنا".

موضوع يهمك يقدم مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي والمخابرات اليوم الخميس لمشرعين أميركيين، بينهم ديمقراطيون، إفادات تحتوي على... CIA يطلع مشرعين على معلومات سرية بشأن التدخل الروسي أميركا

وحذر وزير الخارجية الأميركي من أن الولايات المتحدة لن تدع المفاوضات الخاصة بنزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية "تستمر إلى ما لا نهاية من دون نتيجة".

وبعد ستة أسابيع من قمة سنغافورة التاريخية بين دونالد ترمب وكيم يونغ أون، يبدو أن المحادثات تتعثر. وعقب قوله إنها تحرز "تقدماً" وأعاد تأكيد تفاؤل الإدارة، أضاف "نحن منخرطون بصبر في العملية الدبلوماسية، لكننا لن ندع هذا يستمر إلى ما لا نهاية من دون نتيجة".

في سياق آخر، قال بومبيو إن حلف شمال الأطلسي سيظل "ركناً لا غنى عنه للأمن القومي الأميركي" بعد أسبوعين من قمة للمنظمة شابها التوتر مع دونالد ترمب.

وأضاف "كلما ساهمت دولة من الأطلسي" في الدفاع الجماعي "فسيكون ذلك أفضل لكي ينجز الحلف مهماته في ردع التهديدات لدولنا". وأشاد باستراتيجية الرئيس الأميركي التي جعلت من الممكن الحصول على مساهمات مالية جديدة.