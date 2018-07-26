أزمة القس الأميركي بتركيا تتفاعل.. ترمب يهدد وأنقرة ترد

طالب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، #تركيا، الخميس، بالإفراج "فوراً" عن #القس_الأميركي اندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس".

وغرد الرئيس الأميركي بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف أن "الولايات المتحدة ستفرض #عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس اندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورا".

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

فيما أكدت تركيا الخميس أنها لن "تقبل" أي "تهديد" وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر "لا أحد يمكنه إصدار أمر لتركيا. لن نقبل أبداً التهديدات مهما كان مصدرها. إن دولة القانون تنطبق على الجميع من دون أي استثناء".

ويعتبر اعتقال #القس_برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان القس اعتقل في تركيا في تشرين الأول/اكتوبر 2016 ويحاكم منذ الربيع الماضي بتهمة "الإرهاب والتجسس".