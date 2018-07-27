ترمب لزعيم كوريا الشمالية: "شكراً كيم" 

ختم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تغريدة أعلن فيها إعادة رفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية قبل أكثر من 6 عقود بعبارة "شكرا لك كيم يونغ أون".

وتعد مبادرة بيونغ يانغ بإعادة رفات الجنود خطوة أولى منها لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة عقدت في يونيو في #سنغافورة.

وأشار #البيت_الأبيض في بيان إلى أن الرئيس الكوري الشمالي يفي بجزء من تعهده لترمب بإعادة رفات الجنود الأميركيين.

موضوع يهمك أعلن البيت الأبيض أن بيونغ يانغ بدأت عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين إلى الولايات المتحدة.وتوجهت طائرة أميركية،... كوريا الشمالية تبدأ إعادة رفات الجنود الأميركيين أميركا

وأضاف البيان أن طائرة نقل عسكرية أميركية هبطت في كوريا الشمالية لنقل رفات الجنود إلى كوريا الجنوبية، على أن تقام مراسم تسلم رسمية في كوريا الجنوبية، الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين الكوريتين.

ومن المفترض أن تنعش إعادة الرفات الآمال في إحراز تقدم في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، الأمر الذي نبه إليه ترمب في تغريدة بإشارته إلى أن كوريا الشمالية لم تطلق صواريخ باليستية خلال تسعة أشهر، ولم تجر كذلك اختبارات نووية.

يذكر أنه خلال الحرب الكورية فقد سبعة آلاف وسبع مئة جندي أميركي، بينهم خمسة آلاف وثلاث مئة في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.