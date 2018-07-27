كوريا الشمالية تبدأ إعادة رفات الجنود الأميركيين

أعلن البيت الأبيض أن بيونغ يانغ بدأت عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين إلى الولايات المتحدة.

وتوجهت طائرة أميركية، الجمعة، إلى كوريا الشمالية لنقل رفات جنود أميركيين قُتلوا في الحرب الكورية، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وهي عملية تقررت في القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

ونقلت يونهاب عن مصدر حكومي في سيول قوله إن طائرة النقل العسكرية الأميركية أقلعت من قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية الساعة 05,55 بالتوقيت المحلي (20,55 بتوقيت غرينتش الخميس). وأضافت الوكالة أن الطائرة حطت في مطار كالما بمدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية.

وفي 18 تموز/يوليو أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية، يجب أن تبدأ "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقد تمت مناقشة شروط وتوقيت إعادة بيونغ يانغ لبقايا الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية (1950-1953)، بين وفدَين أميركي وكوري شمالي على الحدود بين الكوريّتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في وقت سابق، إن "هذا النقاش متواصل" وإنه "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن إنجازه على مستويات مختلفة".

وقُتل أكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم في عداد المفقودين، بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقاً سابقاً استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جندياً أميركياً، لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.