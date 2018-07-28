المحقق مولر يقدم الشهود في محاكمة مدير حملة ترمب

قدم المحقق الأميركي الخاص #روبرت_مولر قائمة تضم 35 شاهدا محتملا لمحاكمة #بول _مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس #دونالد_ترمب المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في فيرجينيا وتشمل مصرفيين ومحاسبين من المرجح أن يدلوا بشهاداتهم في اتهامات بالاحتيال المصرفي والضريبي.

والقائمة، المُقدمة للمحكمة، الجمعة، تضم ريتشارد غيتس شريك مانافورت التجاري منذ فترة طويلة والذي أقر في فبراير/شباط بتورطه ووافق على التعاون مع تحقيق مولر. وكان جيتس وجه له الاتهام في أكتوبر/تشرين الأول في نفس الوقت الذي وجه فيه الاتهام إلى مانافورت.

وتضم القائمة كذلك تاد ديفاين وهو مستشار عمل مع مانافورت في أوكرانيا، وعمل أيضا مستشارا استراتيجيا لبيرني ساندرز، الذي نافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2016. وقالت مؤسسة ديفاين في بيان إنه مجرد شاهد إثبات وأُبلغ أنه غير ملاحق قضائيا.

ودفع مانافورت ببراءته من 18 اتهاما بالاحتيال المصرفي والضريبي والإخفاق في تقديم تقارير بشأن حساباته في البنوك الخارجية. وغالبية الاتهامات تعود إلى وقائع سبقت فترة الخمسة أشهر التي عمل فيها مع حملة ترمب في 2016.

وعدد كبير من الشهود مسؤولون تنفيذيون في بنوك أقرضت مانافورت وشركة المحاسبة التي أعدت إقراراته الضريبية وآخرون شاركوا في تعاملات مالية ويمكن أن تطلب شهادتهم لتقديم دليل موثق يبرهن على التهرب المصرفي والضريبي صلب القضية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الأربعاء الماضي في واشنطن غير أن قاضيا جزئيا أميركيا أجلها حتى يوم الثلاثاء، ووجه مولر بإعداد قائمة بالشهود.