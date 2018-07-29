ترمب يهدد بإيقاف عمل الحكومة بسبب المهاجرين

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الأحد، إنه سيسمح بتوقف الحكومة الاتحادية عن العمل إذا رفض الديمقراطيون دعم إقامة جدار على الحدود مع المكسيك وتعديلات كبيرة أخرى على #قوانين_الهجرة تريدها إدارته.

وقال ترمب على تويتر "أنا مستعد "لإيقاف" عمل الحكومة إذا لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لأمن الحدود بما في ذلك الجدار! يجب أن نتخلص من نظام القرعة ... ونتجه في نهاية الأمر إلى نظام هجرة يعتمد على الاستحقاق! نريد أن يأتي إلى بلادنا أشخاص أجلاء".

ووجه الرئيس الجمهوري هذا التهديد عدة مرات منذ توليه منصبه في عام 2017 لجعل أولوياته ضمن مشروعات القوانين التي يضعها الكونغرس والمتعلقة بالإنفاق، وخصوصا ما يتعلق بتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويريد ترمب أن يقر #الكونغرس تشريعا يحل مشكلات الهجرة، بما في ذلك الجدار الحدودي، وتغيير قواعد تخصيص التأشيرات وغيرها من قيود لهجرة.

وأدت الأزمات بسبب مستويات الإنفاق والهجرة إلى وقف عمل الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أيام، معظمها كان خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلال شهر يناير/كانون الثاني ولعدة ساعات خلال شهر فبراير/شباط.

وطلب ترمب 25 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي جرى تخصيص 1.6 مليار دولار منها حتى الآن.