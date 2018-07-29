قتلى وجرحى بإطلاق نار عشوائي في نيو أورليانز

قتل 3 أشخاص وأصيب سبعة على الأقل بإطلاق نار وقع في مدينة نيو أورليانز الأميركية في وقت متأخر من مساء السبت، وفق مسؤولين.



وقالت الشرطة إن مسلحين أطلقا النار عشوائياً على حشد نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، على بعد ثلاثة أميال تقريباً من الحي الفرنسي الشهير في المدينة.



وقتل ثلاثة في موقع الجريمة ونقل سبعة إلى المستشفيات المحلية ولم تتضح بعد حالتهم.



من جهتها، أعلنت رئيسة بلدية المدينة، لاتويا كانتريل، على صفحتها الرسمية على تويتر: "لا مكان لمثل هذا النوع من العنف في نيو أورليانز... أتحدث نيابة عن كل فرد في مدينتنا عندما أقول إننا نشعر بالاشمئزاز والغضب وإننا اكتفينا".



ولم تتوفر بعد معلومات إضافية من الشرطة بشأن هوية المسلحين أو تفاصيل الواقعة.