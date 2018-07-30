ترمب: سألتقي الإيرانيين لو أرادوا وبلا شروط مسبقة

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الاثنين، إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي_الإيراني وقال "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي".

وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن #روحاني قال ترمب "سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات" خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما.

وأضاف الرئيس الأميركي "سأجتمع بالتأكيد مع (المسؤولين في) إيران إذا أرادوا الاجتماع" وقال إنه سيطلب "عدم وجود شروط مسبقة".