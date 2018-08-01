ترمب حول مزاعم التدخل الروسي: يجب وقف الملاحقات حالاً

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، من وزيره للعدل جيف سيشنز، وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبعد أن اعتبر أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون، طلب ترمب في تغريدة من وزير العدل "وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".

وفي وقت لاحق، اليوم الأربعاء، أوضح البيت الأبيض أن تغريدة الرئيس ترمب التي دعا فيها إلى إنهاء التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات والذي يقوده روبرت مولر، تعكس رأيا وليست أمرا لوزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز للصحافيين "هذا ليس أمرا، إنه رأي الرئيس، لكنه يريد أيضا أن ينتهي" هذا التحقيق.