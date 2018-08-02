استخبارات أميركا: الروس يواصلون التدخل في الانتخابات

اتهم مدير أجهزة الاستخبارات الأميركية، #دان_كوتس، الخميس، #روسيا بشن حملة "واسعة النطاق" للتأثير على الرأي العام والعملية الانتخابية في تحذير قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.

وقال كوتس: "ما زلنا نرى حملة رسائل واسعة النطاق من روسيا لمحاولة إضعاف #الولايات_المتحدة وتقسيمها".

وتعهّد عدد كبير من المسؤولين الأميركيين الكبار بينهم كوتس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ووزيرة الأمن القومي كيرستين نيلسون، بمتابعة التحري عن هؤلاء الذين يحاولون التأثير في الرأي العام الأميركي او القيام بما وصفه راي بـ "حرب المعلومات" ومحاكمتهم.

وقال راي: "هذا ليس تهديدا لدورة انتخابية فحسب"، مضيفا: "اعداؤنا يحاولون تقويض بلادنا بطريقة مستمرة ومنتظمة، سواء كان ذلك في موسم الانتخابات أم غيره".

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون قد ذكر في رسالة الى الكونغرس أن الإدارة الأميركية إتخذت "اجراءات تاريخية مكثّفة" لوقف هذا التهديد.

والتقى الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الشهر الماضي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، ورفض انتقاد تدخل موسكو في انتخابات 2016 الرئاسية.