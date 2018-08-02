البيت الأبيض يستبعد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه من غير المتوقع تنظيم قمة ثانية بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، "في الوقت الحالي"، بعد لقائمها الأول في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "ليس هناك لقاء ثانٍ مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي"، بعد أن قال ترمب صباح الخميس في تغريدة شكر فيها كيم على إعادة رفات عسكريين قاتلوا في الحرب الكورية: "شكراً على رسالتك الودية - أتشوق لرؤيتك ثانية".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق الخميس، أن الرئيس ترمب، تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية، الأربعاء، في إطار متابعة المناقشات التي جرت في الآونة الأخيرة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن "التواصل المستمر بين الزعيمين يهدف إلى متابعة ما تم بعد اجتماعهما في سنغافورة والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".