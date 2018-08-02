 عقوبات أميركية جديدة على روسيا تلوح بالأفق

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الخميس قالوا إنه سيزيد الضغوط على روسيا رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية، وأنشطتها في #سوريا وضم شبه جزيرة القرم.

وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري"، بحسب رويترز.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على #روسيا، لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترمب.

وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.