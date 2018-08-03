روسيا تندد بـ"هستيريا" الاتهامات حول انتخابات أميركا

نددت #روسيا الجمعة بـ"هستيريا" الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في العملية الانتخابية الأميركية، معتبرة أن ذلك يجعل من #الولايات_المتحدة "مهزلة"، في وقت اتهمت فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية موسكو بمواصلة تدخلاتها في العملية السياسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إن "هذه الهستيريا المستمرة منذ سنتين حول التدخل الروسي المزعوم الذي لم يحصل إطلاقاً، لا تقوض العلاقات الثنائية فحسب، بل تجعل من النظام السياسي الأميركي برمته مهزلة".

وكان مدير أجهزة الاستخبارات الأميركية، #دان_كوتس، قد اتهم روسيا، الخميس، بشن حملة "واسعة النطاق" للتأثير على الرأي العام والعملية الانتخابية في تحذير قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.

وقال كوتس: "ما زلنا نرى حملة رسائل واسعة النطاق من روسيا لمحاولة إضعاف الولايات المتحدة وتقسيمها".

كذلك تعهّد عدد كبير من المسؤولين الأميركيين الكبار، بينهم كوتس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، ووزيرة الأمن القومي، كيرستين نيلسون، بمتابعة التحري عن هؤلاء الذين يحاولون التأثير في الرأي العام الأميركي أو القيام بما وصفه راي بـ "حرب المعلومات" ومحاكمتهم.