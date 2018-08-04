بومبيو يدعو إلى مواصلة "الضغوط" على كوريا الشمالية

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، إلى مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية، مع تنامي القلق من التقدم البطيء لبيونغ يانغ في مجال نزع أسلحتها النووية.

وطالب بومبيو بمواصلة "الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية" على كوريا الشمالية قبيل انعقاد منتدى آسيان الإقليمي في سنغافورة، حيث يتواجد أيضاً نظيره الكوري الشمالي ري يونغ لحضور المنتدى الذي يعقد في وقت لاحق السبت.

لكن بومبيو قال إنه لم يلتق بعد بالوزير الكوري الشمالي على هامش المنتدى.

وكان زعيم كوريا الشمالية قد وقّع التزاماً مبهماً بعد قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يونيو/حزيران لـ"نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، وهو التزام بعيد عن مطلب الولايات المتحدة القديم والثابت بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي بشكل كامل ونهائي ومتحقق منه.

وفيما لم تظهر سوى إشارات صغيرة للتقدم على هذاالصعيد منذ القمة، تشير تقارير إخبارية إلى أن بيونغ يانغ مستمرة ببناء الصواريخ، وهناك مخاوف أيضاً من أن بعض الدول تعمل على تخفيف حدة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.