وزير خارجية كوريا الشمالية يتسلم خطابا من ترمب لكيم

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن دبلوماسياً أميركياً سلَّم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا موجها من الرئيس دونالد #ترمب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وذلك خلال اجتماع في سنغافورة اليوم السبت.

وأضافت المتحدثة هيذر ناورت أن سونغ كيم سفير الولايات المتحدة في الفلبين الذي كان له دور بارز في المحادثات الأميركية مع كوريا الشمالية سلم الوزير الكوري الشمالي ري يونغ هو الخطاب على هامش اجتماع إقليمي.

وأشارت إلى أن الخطاب رد على خطاب من #كيم إلى ترمب.

وتابعت أن وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو صافح نظيره الكوري الشمالي وتبادلا الحديث والابتسامات خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة لكنهما لم يعقدا اجتماعا رسميا.

وذكرت ناورت أن بومبيو قال لري "ينبغي أن نلتقي مجددا قريبا"، مضيفة أن ري رد بقول "موافق".