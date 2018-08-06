ترمب: لقاء ابني مع محامية روسية مشروع تماما

أقر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الأحد بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترمب في 2016 "للحصول على معلومات عن منافسته" لكنه اعتبر أن ذلك "مشروع تماما".

وهو الاعتراف الأكثر صراحة من قبل ترمب بأن الدافع للقاء الذي حصل في حزيران/يونيو 2016 كان الحصول على معلومات من شأنها الإضرار بهيلاري كلينتون، منافسته الديموقراطية في السباق الرئاسي.

وفي تغريدة على تويتر كرر ترمب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله دونالد جونيور والمحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا المرتبطة بالكرملين، وهو ما كان أعلنه مرارا.

وكتب ترمب على تويتر: "كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم يؤد إلى أي شيء. لم أكن على علم به".

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

وتوسّع المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق في الاجتماع. وينظر مولر في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد في حملة ترمب مع روسيا لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

والأحد أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس يخفي اكتئابه من احتمال أن يكون #دونالد_جونيور ابنه قد عرض نفسه للمساءلة القضائية بلقائه مع فيسيلنيتسكايا.

ووصف ترمب التقرير بأنه "مفبرك بالكامل".

وكان دونالد جونيور أعلن لصحيفة "نيويورك تايمز" في تموز/يوليو 2017 أن الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني أميركيين للأطفال روس. وأعلنت الصحيفة أن الرئيس هو من أملى هذا البيان.

ولاحقا أقر دونالد جونيور بأنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، لكنه قال إن اللقاء لم يُفضِ إلى أي شيء.

وشدد محامو ترمب على أن اللقاء في ذاته لا يخرق أي قانون.

والأحد، صرح محامي ترمب، جاي سيكولو، لبرنامج "هذا الأسبوع"، الذي تعرضه شبكة "إيه بي سي" الأميركية، بأن "السؤال المطروح هو: كيف يكون ذلك غير مشروع؟ السؤال الفعلي هو: هل يشكل اللقاء في ذاته خرقا للقانون".