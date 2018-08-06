ظهور غامض لمديرة الاتصالات المستقيلة على طائرة ترمب

شوهدت مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض #هوب_هيكس في طائرة سلاح الجو رقم 1، طائرة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، بينما كان الأخير مُسافرا إلى أوهايو لحضور اجتماع حاشد.

وكانت هيكس من أوائل من استعان بهم ترمب عندما بدأ حملته لانتخابات الرئاسة وصارت من أقرب مستشاريه.

ولم يُعرف سبب وجود هيكس، التي كانت من أكثر من قضوا وقتا في العمل مع ترمب، السبت، على متن الطائرة الرئاسية.

وكانت قد استقالت في فبراير/ شباط بعد يوم من إدلائها بشهادة أمام لجنة في الكونغرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وفي ذلك الوقت قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن استقالة هيكس ليست مرتبطة بشهادتها.

وفي أبريل/ نيسان سعى مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزير العدل إلى الحصول على أي رسائل إلكترونية بين هيكس و #مايكل_كوهين المحامي الخاص لترمب حول اجتماع عُقد في التاسع من يونيو/ حزيران 2016 في نيويورك بين ابن ترمب وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بين مجموعة من الروس وعدوا بالإضرار بحملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن هذه الرسائل الإلكترونية لا تتمتع بحماية المراسلات بين المحامي وموكله لأن كوهين لم يكن محاميا لهيكس.