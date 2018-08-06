محامي ترمب: الرئيس سيرفض أي استدعاء من المحقق مولر

أكد أحد محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، أن محامي الرئيس سيتحدون أمام المحاكم ضد أي استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق في اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.



وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة (أيه.بي.سي) التلفزيونية إن أي معركة قانونية بشأن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا.

وأوضح أن ترمب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في دور روسيا بالانتخابات الأميركية عام 2016، وبشأن أي تنسيق محتمل بين حملة ترمب ومسؤولين من موسكو.



واستنكرت روسيا اتهامات أجهزة مخابرات أميركية بأنها تدخلت في الانتخابات. وكذلك نفى ترمب أي تواطئ ووصف تحقيق مولر بأنه ملاحقة سياسية.

وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترمب غير ذلك.



وذكر المحامي سيكولو أن من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في الدستور الأميركي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل.



وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عقد في برج ترمب في نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس ومساعدين له في الحملة الانتخابية.