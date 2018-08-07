التفاصيل الكاملة لتهرب مدير حملة ترمب السابق من الضرائب

وصف #ريك_غيتس، الشاهد الرئيسي في محاكمة #بول_مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الثلاثاء بالتفصيل كيف ساعد مانافورت على التهرب من الضرائب على ملايين الدولارات التي كسبها خلال استشارات سياسية في #أوكرانيا.

واعترف غيتس (46 عاما)، الذي كان شريك أعمال مانافورت لفترة طويلة، بالتآمر في شباط/فبراير الماضي، وهو يتعاون مع الحكومة مقابل تخفيف حكم السجن عليه.

وأدلى غيتس بشهادته لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، أمام محكمة مكتظة في محاكمة مانافورت بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال على البنوك في الاسكندرية بولاية فيرجينيا.

ومانافورت (69 عاماً) أول متهم يمثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات انبثقت من تحقيقات المحقق الخاص #روبرت_مولر في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

إلا أنه لا يُحاكم بتهم تتعلق بفترة عمله لمدة ثلاثة أشهر مديرا لحملة ترمب الانتخابية.

وشرح غيتس لهيئة المحلفين المؤلفة من ستة رجال وست نساء، طبيعة حسابات البنوك الأجنبية التي استخدمها مانافورت لإخفاء الأموال التي حصل عليها من سياسيين في أوكرانيا.

وأوضح غيتس كيف أودع الأوكرانيون ملايين الدولارات واليورو في أكثر من 12 حسابا في قبرص من دون إبلاغ هيئة الدخل المحلية. وأضاف أنه بناء على تعليمات مانافورت لم يتم إبلاغ محاسبيه بتلك الأموال.

كما أفاد للمحكمة أن مانافورت كان يدفع ثمن ملابسه والعناية بحديقته وغيرها من النفقات الشخصية باستخدام تحويلات من حساباته في قبرص وحسابات في سانت فنسنت وغرينادين. وأقر غيتس أنه قام "بدفعات غير مصرح بها" لنفسه من حسابات غرينادين.

وفي شهادته الاثنين، ذكر غيتس أن الدفعات التي كان يصفها في الفواتير بأنها مصاريف شخصية، تصل إلى مئات آلاف الدولارات.

وأوضح أنه عندما انتهى عملهما في أوكرانيا في 2015 أصبح مانافورت يجد صعوبة في دفع فواتيره ولم يكن لديه زبائن آخرين في ذلك الوقت.

وقال أن مانافورت طلب منه اخفاء الدخل على أنه قروض. وألمح إلى أن "فكرة تحويل الدخل الى قروض خفضت مستحقات الضرائب الكلية".

وعمل غيتس لحساب مانافورت من 2006 حتى 2016 وشغل منصب نائب مدير حملة ترمب الانتخابية تحت إدارة مانافورت.

ومن المقرر أن يمثل مانافورت أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر بتهم أخرى وجهها له مولر بالتآمر وغسيل الأموال وعدم تسجيل نفسه عميلاً لدى دولة أجنبية.

ووجه مولر التهم إلى 32 شخصا حتى الآن لعلاقتهم بتحقيقه فيما اذا كان افراد من حملة ترمب الانتخابية تواطؤوا مع روسيا لهزيمة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.