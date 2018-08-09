بعد عام من التحرش.. ترشح نسوي قياسي للكونغرس الأميركي

يتنافس عدد قياسي من النساء على مقاعد #مجلس_الشيوخ_الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد #التحرش_الجنسي.

وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية في العديد من الولايات الأميركية، الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مركز النساء الأميركيات والسياسة بعد التصويت في كنساس ومتشيغن "الأمر أصبح رسمياً. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب". وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسب ما ذكر المركز على تويتر.

وفي حزيران/يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا في عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهن 42، توزعن على 24 من الديمقراطيين، و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسي السابق 40 في 2016، بحسب المركز.

والعديد من المرشحات اللواتي لهن حظ جيد في الفوز هن من الأقليات غير الممثلة في الكونغرس.

وبينهن رشيدة طليب التي فازت في #الانتخابات الديمقراطية في متشيغن، الثلاثاء، ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونغرس.

كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين في الانتخابات.

وقال المركز إنه "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى #الكونغرس الأميركي".

وتأتي الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترمب وفي عام شهد حركة ضد التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من رجال في مناصب بارزة.