واشنطن: عقوبات ضد روسيا نهاية الشهر في قضية سكريبال

أعلنت #الولايات_المتحدة الأميركية، الأربعاء، عزمها فرض #عقوبات اقتصادية جديدة على #روسيا، بعد أن تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج #سيرغي_سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع آذار/مارس في سالزبري "تأكدت الولايات المتحدة في السادس من آب/أغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية".

وأضافت أنه استنادا إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

واتهمت لندن موسكو باستخدام غاز الأعصاب هذا لقتل العميل المزدوج سكريبال وابنته، الأمر الذي نفته موسكو.

وطالبت المملكة المتحدة من جهة ثانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمساعدتها في التحقيق بموت بريطانية قد تكون تعرّضت أيضا لغاز الأعصاب نوفيتشوك، حسب ما أعلنت، الثلاثاء، المنظمة من مقرها في لاهاي في هولندا.

وأرسلت المنظمة إلى مكان الحادث في تموز/يوليو الماضي فريقًا "لتحديد طبيعة المادة المستخدمة بشكل مستقل" والتي تسببت بمقتل السيدة في آميزبوري في جنوب إنجلترا.