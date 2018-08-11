سقوط طائرة أميركية مسروقة في سياتل بعد إقلاعها دون إذن

قال قائد الشرطة المحلية إن موظفا في شركة طيران سرق طائرة من مطار سياتل-تاكوما الدولي ولاحقته طائرتان تابعتان للجيش الأميركي قبل أن يسقط بها على جزيرة في بيوجيت ساوند.

وكتب قسم الشرطة في مقاطعة بيرس على #تويتر أنه لا يوجد مؤشر على أن الواقعة التي حدثت الجمعة عمل إرهابي.

وأكد المطار على تويتر أن الطائرة لم تكن تقل ركابا، وأن العمليات استؤنفت في المطار.

وقال قائد الشرطة إن الموظف البالغ من العمر 29 عاما كان يرغب في الانتحار ويبدو أنه كان يتصرف من تلقاء نفسه.

وأضاف أنه لقي حتفه على الأرجح عند تحطم الطائرة.

وذكرت قناة (كيه.آي.آر.أو7) التلفزيونية أن المقاتلتين، وهما من طراز إف-15، لم تشاركا في إسقاط الطائرة.

WATCH LIVE: SkyKING over plane crash on Ketron Island. Airport employee stole plane from Sea-Tac and crashed shortly after >> https://t.co/TAFsPYG2Ub pic.twitter.com/57XiUTXzTk — KING 5 News (@KING5Seattle) August 11, 2018

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كبيرة تحلق فوق سياتل ومقاتلة تلاحقها.

وبثت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لحريق في موقع تحطم الطائرة على جزيرة كيترون في بيوجيت ساوند.

وقالت شركة ألاسكا إير على موقعها الإلكتروني إن الطائرة، وهي من طراز بومبادير كيو400 وتعمل بمحرك توربيني، مصممة للرحلات القصيرة ويمكنها أن تقل 76 راكبا.