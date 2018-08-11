ترمب وماكرون بحثا هاتفيا الأوضاع في إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس #دونالد_ترمب تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون حيث ناقشا الوضع في إيران والشرق الأوسط وقضايا التجارة.

وقال ترمب الذي يقضي عطلة في نادي الغولف الذي يملكه في نيو جيرزي على تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا طيبا للغاية مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وناقشنا موضوعات شتى ولاسيما الأمن والتجارة".

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين ناقشا "مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في #إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

وذكر #قصر_الاليزيه في بيان مقتضب أن الزعيمين ناقشا الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكنه لم يشر إلى التجارة.

وكان ترمب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في #بروكسل خلال يوليو/تموز، حيث انتقد الرئيس الأميركي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.