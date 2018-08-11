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ترمب يحذر كندا ويشيد برئيس المكسيك الجديد

المصدر: رويترز
ترمب
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قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الجمعة إن الولايات المتحدة و #المكسيك تحققان تقدما بشأن إبرام اتفاق تجاري، وحذر #كندا من أنه سيفرض ضرائب على صادراتها من السيارات إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع أوتاوا.

وكتب ترمب على تويتر: "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل طيب. لا بد من مراعاة عمال صناعة السيارات والمزارعين وإلا فلن يكون هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب تماما".

وأضاف: "على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على السيارات إذا لم نستطع التوصل لاتفاق".

كلمات دالّة

#كندا, #المكسيك, #دونالد ترمب

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