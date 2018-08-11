ترمب يحذر كندا ويشيد برئيس المكسيك الجديد

قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الجمعة إن الولايات المتحدة و #المكسيك تحققان تقدما بشأن إبرام اتفاق تجاري، وحذر #كندا من أنه سيفرض ضرائب على صادراتها من السيارات إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع أوتاوا.

وكتب ترمب على تويتر: "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل طيب. لا بد من مراعاة عمال صناعة السيارات والمزارعين وإلا فلن يكون هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب تماما".

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

وأضاف: "على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على السيارات إذا لم نستطع التوصل لاتفاق".