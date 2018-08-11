عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب يندد بالعنصرية بعد عام على مظاهرات النازيين الجدد

المصدر: واشنطن - فرانس برس
عنف سابق في فرجينيا
رابط مختصر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف"، داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على تجمع النازيين الجدد الدامي في شارلوتسفيل.

وكتب ترمب في تغريدة: "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى وفاة وانقسامات لا معنى لها".

وكان قد تعرض لانتقادات شديدة لأنه لم يندد بتظاهرات النازيين الجدد بعد أحداث 12 آب/أغسطس 2017.

وأضاف الرئيس الأميركي: "علينا أن نتحد كأمة. السلام لجميع الأميركيين".

وقبل عام، نظم نازيون جدد تجمعا في #شارلوتسفيل بولاية #فرجينيا احتجاجا على مشروع للبلدية. واندلعت في نهاية التحرك صدامات بين منادين بتفوق العرق الأبيض ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم.

واندفع مناصر للنازيين الجدد بسيارته على تجمع لمتظاهرين ضد العنصرية، ما أسفر عن مقتل امرأة (32 عاما) وإصابة 19 آخرين.

وفي الذكرى الأولى لهذه الأحداث، أعلنت شبكة "وحدوا اليمين" أنها تعتزم تنظيم تجمع جديد، الأحد، في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض.

ويتوقع أن تجري تظاهرات مضادة في المكان نفسه. وسيتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة للحيلولة دون أي صدام بين المجموعتين.

وفي شارلوتسفيل اتخذت السلطات تدابير أمنية كثيفة. وأعلن حاكم ولاية فرجينيا رالف نورتام حال الطوارئ، وطوقت منطقة المشاة في شارلوتسفيل التي شهدت أحداث العام الفائت بحواجز إسمنت وسيارات رسمية.

كلمات دالّة

#شارلوتسفيل, #فرجينيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر