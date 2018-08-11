ترمب يندد بالعنصرية بعد عام على مظاهرات النازيين الجدد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف"، داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على تجمع النازيين الجدد الدامي في شارلوتسفيل.

وكتب ترمب في تغريدة: "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى وفاة وانقسامات لا معنى لها".

وكان قد تعرض لانتقادات شديدة لأنه لم يندد بتظاهرات النازيين الجدد بعد أحداث 12 آب/أغسطس 2017.

وأضاف الرئيس الأميركي: "علينا أن نتحد كأمة. السلام لجميع الأميركيين".

Why isn’t the FBI giving Andrew McCabe text messages to Judicial Watch or appropriate governmental authorities. FBI said they won’t give up even one (I may have to get involved, DO NOT DESTROY). What are they hiding? McCabe wife took big campaign dollars from Hillary people..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2018

وقبل عام، نظم نازيون جدد تجمعا في #شارلوتسفيل بولاية #فرجينيا احتجاجا على مشروع للبلدية. واندلعت في نهاية التحرك صدامات بين منادين بتفوق العرق الأبيض ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم.

واندفع مناصر للنازيين الجدد بسيارته على تجمع لمتظاهرين ضد العنصرية، ما أسفر عن مقتل امرأة (32 عاما) وإصابة 19 آخرين.

وفي الذكرى الأولى لهذه الأحداث، أعلنت شبكة "وحدوا اليمين" أنها تعتزم تنظيم تجمع جديد، الأحد، في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض.

ويتوقع أن تجري تظاهرات مضادة في المكان نفسه. وسيتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة للحيلولة دون أي صدام بين المجموعتين.

وفي شارلوتسفيل اتخذت السلطات تدابير أمنية كثيفة. وأعلن حاكم ولاية فرجينيا رالف نورتام حال الطوارئ، وطوقت منطقة المشاة في شارلوتسفيل التي شهدت أحداث العام الفائت بحواجز إسمنت وسيارات رسمية.