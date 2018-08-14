القس الأميركي المحتجز بتركيا يناشد المحكمة إطلاق سراحه

قال محامي #القس_الأميركي #آندرو_برانسون الذي يخضع للمحاكمة في #تركيا لاتهامات بالإرهاب لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن موكله ناشد المحكمة إطلاق سراحه بعد وضعه رهن #الإقامة_الجبرية في المنزل وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.

وجاء في وثيقة اطلعت رويترز على نسخة منها أنه يتعين على المحكمة أن توقف أي تدخلات سياسية غير قانونية وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على القس آندرو برانسون.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أن مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، التقى، الاثنين، السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث احتجاز أنقرة القس الأميركي أندرو برانسون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "بناء على طلب السفير التركي، التقى السفير جون بولتون سفير تركيا سردار كيليش في البيت الأبيض.. بحثا استمرار احتجاز تركيا للقس أندرو برانسون ووضع العلاقات الأميركية التركية".

وما زال الخلاف قائماً بين البلدين بسبب المطلب الأميركي الأساسي بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بتحديد الولايات المتحدة موعداً نهائياً لتركيا من أجل تسليم برانسون، قال مسؤولون أميركيون إنه لا توجد مهلة في هذا الصدد.

ولا يوجد ما يشير إلى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع تركيا بشأن برانسون، في ظل قناعة ترمب حتى الآن فيما يبدو بترك ضغوطه الاقتصادية تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي.

واحتجزت تركيا القس الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ثم خرج من السجن وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله أواخر تموز/يوليو.