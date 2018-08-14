ترمب عن حادث لندن: حيوانات ينبغي التعامل معهم بحزم

قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي التعامل مع الإرهابيين "بحزم وصلابة"، بعدما دهس مهاجم بسيارته بعض المارة ثم صدم حاجزا أمنيا خارج البرلمان البريطاني، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف ترمب على تويتر " #هجوم_إرهابي آخر في لندن.. هؤلاء الحيوانات مجانين، وينبغي التعامل معهم بحزم وصلابة!".

واعتقلت #الشرطة_البريطانية رجلا للاشتباه بارتكابه عملا إرهابيا، وقالت إنها تعتقد أن الرجل صدم عمدا راكبي دراجات هوائية بسيارته قبل أن يصطدم بحاجز أمني خارج مقر #البرلمان_البريطاني في لندن.