فتى عمره 14 عاماً يترشح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت

ينظّم الحزب الديمقراطي الأميركي في #فيرمونت، الثلاثاء، انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه لمنصب حاكم الولاية، في سباق دخل على خطّه فتى عمره 14 عاماً فقط تمكّن من الترشّح رسمياً للمنصب مستغلاً خلو القانون من أي شرط يتعلّق بسن المرشح.

وقبل أشهر قدم إيثان سونبرن، وهو تلميذ في الصف الثامن، أوراق ترشّحه لمنصب حاكم الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، مستغلاً عدم تضمّن دستور الولاية أي شرط يتعلّق بالحدّ الأدنى لسن المرشح.

وفي الواقع، فإن الشرط الوحيد المنصوص عليه دستورياً للترشّح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن يكون المرشّح مقيماً في الولاية منذ أربع سنوات على الأقل، وهو أمر ينطبق على سونبرن الذي يعيش في فيرمونت منذ الولادة.

وبالفعل، فإن الفتى الذي يحرص على ارتداء بزّة رسميّة وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فهو أنشأ لحملته صفحة "فيسبوك" وموقعاً رسمياً على الإنترنت وحساباً على "تويتر"، وصوره موزّعة على ملصقات إعلانية في الشوارع، كما نظّم كأي مرشح آخر حملة لجمع التبرّعات.

🚨 Action Alert 🚨



We need your help today, tomorrow, and Tuesday. Here’s how you can help:



🔵Knock Doors



🔵Campaign for Us Near Polling Places on Tuesday.



🔵Wave Signs On Tuesday



🔵 Talk to your Friends and Neighbors About our Campaign



🔵 VOTE! — Ethan Sonneborn (@RealESonneborn) August 12, 2018

والبرنامج الانتخابي لسنوبرن يساري جداً وشبيه إلى حدّ ما ببرنامج بيرني ساندرز، السيناتور عن الولاية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية الديمقراطية إلى البيت الأبيض.

وتجري انتخابات حاكم فيرمونت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، ويخوضها عن الحزب الجمهوري الحاكم المنتهية ولايته فيل سكوت.

وقال سكوت الذي انتخب في 2016، في معرض تعليقه على ترشح الفتى لمنصبه: "أعتقد أنه يجب أن تكون لديك رخصة قيادة على الأقل (أي في عمر الـ16 سنة) حين تصبح حاكم ولاية".