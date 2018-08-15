واشنطن: المحادثات مع بيونغ يانغ تسير بـ"الاتجاه الصحيح"

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدماً، وتسير "في الاتجاه الصحيح".

وقالت ناورت في مؤتمر صحافي إن المحادثات التي تجري في الكواليس مع بيونغ يانغ باتت شأناً طبيعياً في أعقاب قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في يونيو/حزيران الماضي، وأيضاً الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين في بيونغ يانغ.

وأضافت: "نحن نعتبر أن الاجتماعات والمفاوضات والمحادثات التي نمضي قدماً فيها في الكواليس تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأشارت إلى أن "المحادثات مع حكومة كوريا الشمالية أصبحت شأناً طبيعياً إلى حد بعيد".

وتأتي هذه التعليقات بعد إعلان الكوريتين الشمالية والجنوبية الاثنين اتفاقهما على عقد قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول المقبل.

وامتنعت ناورت عن إعطاء تفاصيل عن المحادثات والمكان الذي تجري فيه، ومن الذي يقوم بها أو ما هي المواضيع المطروحة للنقاش.

لكنها كررت وجهة النظر الأميركية بأن كيم أبلغ ترمب استعداده لنزع سلاحه النووي، وهو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من هذه المفاوضات.

وقالت: "هذا بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت: "نحن نستمر بهذه المحادثات لأن الرئيس كيم التزم للرئيس ترمب بأنهم على استعداد لنزع السلاح النووي. ولذا سوف نواصل الجهود بنية حسنة كاملة للدفع بهذه المحادثات إلى الأمام".