ترمب يلغي التصريح الأمني لمدير الـCIA السابق برينان

ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، التصريح الأمني لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جون برينان متهماً إياه باستخدامه في الاطلاع على معلومات سرية من أجل "بث الانقسام وإثارة الفوضى" حول إدارته.

وأعلن ترمب القرار في بيان تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في الإيجاز الصحافي اليومي. وقال ترمب إنه يراجع أيضا التصاريح الأمنية لعدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة للنظر في إلغائها. ومن بين هؤلاء مدير المخابرات الوطنية الأميركية السابق، جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي ومستشارة أوباما السابقة للأمن القومي سوزان رايس ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن وسالي ياتس نائبة وزير العدل وآخرون.

وهؤلاء جميعاً من المنتقدين لسياسات ترمب.

وشغل برينان منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية خلال حكم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، المنتمي للحزب الديمقراطي. ووجه برينان انتقادات حادة لترمب وظهر في أكثر من مناسبة تلفزيونية ليهاجم السياسة الخارجية لترمب.

وقال ترمب في بيان إن برينان أساء استخدام صلاحيات الاطلاع على معلومات سرية واستخدمها من أجل "بث الانقسام وإثارة الفوضى".

وأضاف ترمب "في هذه المرحلة من إدارتي فإن المخاطر التي يمثلها التصرف والسلوك الشارد للسيد برينان تفوق أي مزايا قد يستفيد منها كبار المسؤولين من مشاوراتهم معه.. ذلك السلوك تجاوز حدود أي مزايا مهنية تنسب إليه".

وامتنع المتحدث باسم برينان عن التعليق في الوقت الراهن.