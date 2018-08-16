محلفون يبحثون مصير مدير حملة ترمب السابق

تبدأ هيئة محلفين، الخميس، النظر في مصير بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الذي يحاكم في اتهامات بالاحتيال المصرفي والضريبي قد تودي به إلى السجن.



وأمس الأربعاء أبلغ القاضي هيئة محلفين تضم ستة رجال وست نساء في محكمة جزئية بولاية فيرجينيا تعليماته النهائية بعد انتهاء المرافعات.



وعلى مدى أسبوعين وصف الشهود كيف حول مانافورت مبلغ 16 مليون دولار من إيراداته المخبأة في حسابات مصرفية أجنبية إلى باعة أميركيين لشراء عقارات وسجاد أثري، وهو دخل تشير الاتهامات إلى أنه لم يذكره في إقراراته الضريبية.



وهذه أول دعوى ينظرها القضاء في إطار تحقيق يجريه المحقق الخاص #روبرت_مولر عن تدخل #روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016.



وخلال المرافعات النهائية الأربعاء، قال فريق الدفاع إن المدعين لم يثبتوا أن مانافورت ارتكب أي جريمة عمداً. وأضافوا أنه وثق في موظفين ومحاسبين يعملون لصالحه لإدارة شؤونه المالية، لكن الثقة لم تكن في محلها في بعض الأحيان.

واستهدف الدفاع بشكل مباشر #ريك_جيتس الذي كان الساعد الأيمن لمانافورت لفترة طويلة، وهو متهم أيضا في نفس القضية لكنه أقر بالذنب ويتعاون مع السلطات.